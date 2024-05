Barbatul care a injunghiat doi politisti de frontiera din Timis a fost prins. Este cetatean din Afganistan si are drept de sedere in Romania

Dupa aproape 12 ore de cautari, a fost depistat barbatul care calauzea un grup de migranti sa iasa ilegal din Romania. Acesta este cetatean afgan si are drept de sedere in Romania. El a fost capturat in Timisoara.Traficantul de migranti care a atacat cu cutitul doi politisti de frontiera aflati in misiune, in judetul Timis, a fost depistat in zona Iosefin din Timisoara. El se ascundea in curtea unei case de pe strada Preyer.Noaptea trecuta, un grup de migranti, insotit de trei calauze, a ... citește toată știrea