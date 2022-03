Barbatul care si-a aruncat iubita pe geam, de la etajul al treilea al unui bloc, trimis in judecata

Barbatul care si-a aruncat iubita pe geam, de la etajul al treilea al unui bloc din Calan, la inceputul lunii februarie, a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni.Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost finalizata urmarirea penala si a dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru comiterea infractiunii de tentativa la infractiunea de omor asupra unui membru de familie."La data de 05.02.2022, in jurul orelor 17.45, ... citeste toata stirea