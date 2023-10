Barbatul de 68 de ani din Lugoj disparut in urma cu exact zece zile, a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza.Cadavrul a fost descoperit intamplator in zona strazii Decebal, intr-o padurice. Trupul fara viata a fost gasit de un localnic, care supraveghea cateva capre. In urma apelului la 112, zona a fost incercuita de politisti, iar la fata locului a ajuns si o ambulanta. Medicii au constatat ca trupul fara viata se afla in stare avansata de descompunere, scrie lugojinfo.ro.Politistii au ... citeste toata stirea