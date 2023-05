O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte patru erau inca disparute. Potrivit ISU Timis, un copil de 4 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in conmtinuare disparuti. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.Cele 4 persoane - 2 copii si 2 adulti - ... citeste toata stirea