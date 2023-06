In data de 18 iunie 2023, la ora 18:00, va avea loc, in cadrul Muzeului National de Arta Timisoara (Palatul Baroc - Piata Unirii) cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului Baroque Watermusic, (Conexiuni, Baroque Reloaded).Acest proiect propune o serie de concerte-lectie, realizate in parteneriat cu institutii de invatamant specializat, din Timisoara, precum si cateva concerte pe o ambarcatiune amenajata in stil baroc, care va naviga pe Raul Bega din Timisoara, pe perioada anului 2023. ... citeste toata stirea