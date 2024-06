Bataie intre elevi, in curtea scolii din Lugoj

Politistii municipiului Lugoj au fost sesizati cu privire la faptul ca in curtea Liceului "Aurel Vlaicu" din Lugoj ar fi avut loc o altercatie intre doi elevi, in 10 iunie.Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv un tanar, in varsta de 18 ani, in timp ce se afla in curtea ... citește toată știrea