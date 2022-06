Batalia Pe Bega Revine! - sambata 18 iunie 2022

EcoStuff Romania va organiza pe malul Begai, a sasea editie "Make it! Race it! Recycle it!", sambata, 18 Iunie, incepand cu ora 9. MRR2022 este un proiect realizat in parteneriat cu DS Smith Packaging Romania si Continental Romania, sponsorizat de Nokia, Litens Romania, Akwel Romania, ZF Group si Shopping City Timisoara, sustinut de Adid si Retim.Make It! Race it! Recycle it! este o eveniment sportiv neconventional, organizat pentru a celebra Ziua Internationala a Mediului, care isi propune ... citeste toata stirea