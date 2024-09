BeActive! Ziua Europeana a Sportului Scolar, la Scoala nr. 2 Timisoara

Pentru elevii din ciclul primar si ciclul gimnazial din Scoala nr. 2 Timisoara, de pe strada Mures nr. 8, a devenit o traditie ca in fiecare an, in ultima zi de vineri a lunii septembrie, sa sarbatoreasca Ziua Europeana a Sportului Scolar, un prilej de promovare a miscarii ca forma de viata sanatoasa in randul copiilor.Parte a conceptului "BeActive!" al Uniunii Europene, "Sa punem scolile in miscare!" in cadrul Saptamanii Europene a Sportului, editia cu ... citește toată știrea