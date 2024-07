Bebelusi in stare grava, transportati cu avionul SMURD de la Oradea si Timisoara catre Bucuresti

Doi bebelusi aflati in stare critica au fost transportati de urgenta, joi, la Bucuresti cu avionul SMURD. Copiii au fost preluati de la unitati medicale din Oradea si Timisoara."Astazi, 11 iulie a.c., avionul SMURD 1124 a executat 2 misiuni contra cronomentru, pentru a ajuta la salvarea vietii a doi bebulusi aflati in stare critica, prin transferarea acestora din Timisoara si Oradea la Bucuresti. Prima misiune a constat in preluarea din Timisoara a unui bebelus in varsta de doar o zi, ... citește toată știrea