BEC a respins toate contestatiile si sesizarile privind anularea alegerilor parlamentare. Urmeaza instiintarea Parlamentului privind repartizarea pe mandate

Biroul Electoral Central a respins, sambata, in sedinta, toate contestatiile si sesizarile prin care se cerea anularea alegerilor parlamentare, au precizat surse oficiale. Cinci sesizari au fost depuse la institutie, fiind vizata campania noului partid, POT, care a trecut pragul electoral.Biroul Electoral Central a respins contestatiile si sesizarile depuse privind alegerile parlamentare, in sedinta de sambata.Partidul REPER a solicitat in Biroul Electoral Central anularea alegerilor ... citește toată știrea