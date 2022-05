Bega Art Prize 2022. Diana Marincu

Intr-un moment in care curatorul nu este doar initiatorul unei expozitii, ci un exponent al unor modele de practica creativa si un liant al comunitatilor artistice in miscare, Bega Art Prize incearca sa raspunda contextului prin selectarea unui curator care a demonstrat atat implicare reala, cat si viziune.Editia a patra o are laureata pe Diana Marincu, caracterizata de pasiune, curiozitate si inteligenta.Lumea artei vrea claritate si Diana Marincu este pregatita sa o ofere, a concluzionat ... citeste toata stirea