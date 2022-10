BETA si Urban Eye, la cinema Victoria din Timisoara. Programul in saptamana 5 -9 octombrie

Saptamana cinema Victoria din Timisoara pune la loc de cinste documentarele pe subiecte de urbanism, arhitectura si istorie, printr-o selectie de filme si dezbateri prezentate in cadrul BETA si in parteneriat cu festivalul Urban Eye, de joi pana duminica.Lor li se adauga proiectia in premiera a documentarului DELTA BUCURESTIULUI, in regia Evei Pervolovici.Saoirse Ronan si Adrien Brody vin sambata la Victoria in premiera, intr-o comedie de neratat, SEE HOW THEY RUN. Programul e completat de ... citeste toata stirea