Bianca din Timisoara a murit, iar copilul ei are nevoie de sprijinul comunitatii. Iata cum puteti ajuta!

Bianca Gubranszki din Timisoara, tanara mama cu doua forme de cancer, a murit si lasat in urma un minor care are nevoie de sprijinul comunitatii."Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun de la draga noastra prietena Bianca Gubranszki, o pot face de azi 27.03 incepand cu orele 17:00 si maine in intervalul 10:00-22:00 la Casa funerara Funeralia, de pe Bulevardul Liviu Rebreanu nr.98", este mesajul prietenilor.Slujba de inmormantare va avea loc vineri 29 martie, la ora 13, al cimitirul din ... citește toată știrea