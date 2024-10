"Bicicleta zburatoare si alte povestiri": carte de povesti bilingva, in romana si maghiara, publicata la Timisoara

La Timisoara a aparut o carte de povesti bilingva, in romana si maghiara, in regim de "self publishing". Ideea a aparut in 2023: in timp ce facea ordine in casa, Timea Laslavic si-a descoperit caietele de compunere din scoala generala, scrise in perioada 1991-1992. Recitindu-le, i-a venit ideea ca ar putea sa le transforme intr-o carte de povesti.Le-a aratat mai multor persoane, printre care si poetei Ildiko Nagyalmos si regizoarei de teatru de papusi Eva Labadi, iar in urma incurajarilor ... citește toată știrea