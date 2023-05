Cea de-a cincea editie a Bienalei Art Encounters - My Rhino Is Not a Myth. art science fictions - va avea loc intre 19 mai si 16 iulie 2023 la Timisoara si este dedicata intersectiei dintre arta, stiinta si fictiuni.Bienala propune 61 de artisti din 21 de tari, dintre care 13 cu lucrari nou comisionate.15 spatii expozitionale devin puncte de intalnire pentru oameni, idei, culturi si comunitati. Cu prilejul Bienalei Art Encounters 2023, arta contemporana va patrunde in spatii ale orasului ... citeste toata stirea