Bihorenii din Banat - trei zile de mare sarbatoare, la Timisoara. Programul complet

Asociatia "Bihorenii din Banat", presedinte Mircea Bota, continuatoare a filialei Timisoara a Fundatiei Culturale a Colegiului National "Samuil Vulcan" din Beius, ii invita pe cetateni in acest weekend la cea mai ampla manifestare de promovare a Bihorului in Banat. Evenimentul se numeste Zilele Culturii Bihorene 2024!Mircea Bota spune ca timp de trei zile, in perioada 18-20 octombrie, Timisoara va gazdui o serie de activitati care vizeaza atat lumea academica, profesori si specialisti in ... citește toată știrea