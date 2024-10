Bilete pentru spectacolulele cu John Malkovich de la Timisoara se pun in vanzare. Faimosul actor american revine in noiembrie pe scena TNT

Teatrul National din Timisoara anunta ca incepand de sambata, 12 octombrie 2024, ora 11, vor putea fi achizitionate bilete pentru cele doua reprezentatii ale spectacolului "The Infamous Ramirez Hoffman", spectacol in care publicul il va putea reintalni pe celebrul actor american John Malkovich. Spectacolul va beneficia de supratitrare in limba romana.Cele doua reprezentatii ale spectacolului sunt programate joi, 14 noiembrie si vineri, 15 noiembrie, de la ora 18, in Sala Mare a Teatrului ... citește toată știrea