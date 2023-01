Biletele la spectacolele Filarmonicii Banatul pot fi cumparate din librarie sau hypermarket

V-ati gandit vreodata ca, pe langa alimente, articole vestimentare, obiecte de uz casnic ori carti ati putea sa adaugati in cosul de cumparaturi si bilete la concertele organizate de Filarmonica Banatul Timisoara? De acum, le gasiti si in librariile Carturesti si hypermarketurile Carrefour din oras. Aceasta optiune este posibila in baza parteneriatelor dintre acestea si myticket.ro, platforma pe care sunt puse in vanzare si biletele la evenimentele noastre.Astfel, oricine doreste sa cumpere ... citeste toata stirea