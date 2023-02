BNR lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu

In conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004, privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 6 februarie 2023, BNR va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu.Aversul monedei prezinta palatul Adunarii Deputatilor din Bucuresti in perioada interbelica, inscriptia "ROMANIA", in arc de cerc, anul de emisiune "2023", stema Romaniei si valoarea nominala "500 LEI".Reversul monedei prezinta portretul, numele si ... citeste toata stirea