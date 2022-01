Bosch Service Solutions a deschis un hub global de achizitii la Timisoara, cu 50 de angajati

Bosch Service Solutions a deschis un hub global de achizitii la Timisoara, care numara 50 de angajati. Compania anunta ca recruteaza profesionisti specializati in zona de achizitii si in alte domenii de activitate."Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, isi consolideaza pozitia pe zona de servicii de outsourcing prin extinderea segmentelor de business reprezentate la nivelul diviziei Service Solutions din Timisoara (BSO), unde a inaugurat, de curand, un hub global de ... citeste toata stirea