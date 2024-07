Brigitte Sfat si Florin Pastrama, condamnati pentru afacerile facute in pandemie

Brigitte Pastrama, fosta Szeifert, Sfat, Torj si Nastase, a fost condamnata, alaturi de sotul ei, Florin Pastrama, in dosarul mastilor contrafacute, pe care le-au comercializat in timpul pandemiei de coronavirus. In 2021, pe numele lor a fost deschis un dosar penal, avand ca obiect "punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata" si au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au ... citește toată știrea