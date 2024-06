Incepand cu anul universitar 2024-2025, Facultatea de Drept a Universitatii de Vest din Timisoara (UVT) va oferi, in cadrul unui parteneriat cu British Law Center (BLC), un program de studiu de un an in drept englez - Diploma in English Law and Legal Skills.BLC a fost infiintat in 1992 de catre Universitatea din Cambridge impreuna cu Universitatea din Varsovia, astazi fiind condus de catre Juris Angliae Scientia (JAS), o fundatie cu scop educational al carei sediu se gaseste la Facultatea de ... citește toată știrea