Bugetul Timisoarei, fara dezbatere publica, un pericol imens!

Pentru prima data in istoria Timisoarei, la 33 de ani dupa Revolutia de la Timisoara, bugetul pentru anul 2023, propus de Primaria Timisoara, in care, desigur, cu "ton apasat" se distinge nevoia de bugetare a activitatilor pentru exercitiul Capitalei Culturale, apoi a Colterm-ului, nu a fost suspus dezbaterii publice. Bugetul lansat in 31 ianuarie va fi introdus in Consiliul Local in 2 februarie 2023. Adica, doar doua zile pentru a fi citit de consilierii locali, fara ca el sa fi fost supus ... citeste toata stirea