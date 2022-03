Bunavestire, cea mai veche sarbatoare inchinata Maicii Domnului

Pe 25 martie, crestinii praznuiesc Bunavestire sau Blagovistenia. Este ziua in care ingerul Gavriil a umbrit-o pe Fecioara Maria, iar in aceasta S-a zamislit Pruncul Sfant."Iata roaba Domnului! Fie mie acum dupa cuvantul tau!", a fost raspunsul prin care Preacurata a acceptat vestea cea buna si indata, in sfantul ei pantece, prin lucrarea Sfantului Duh, s-a facut zamislirea cea nespusa, fara indulcire trupeasca, dar nu fara de indulcirea cea duhovniceasca.Cand s-a implinit si s-a apropiat ... citeste toata stirea