Butonul Rosu vine cu postasii, in Timis

Seniorii din Timis singuri din satele izolate au acum butonul rosu la indemana! Posta Romana a devenit partener in dezvoltarea, la nivel national, al sistemului de alerta Butonul Rosu, un serviciu complementar celui de urgenta 112, destinat persoanelor singure, varstnice, cu risc medical sau aflate in localitati rurale sau izolate, din Romania.Astfel, prin folosirea unei bratari, abonatii Butonul Rosu pot primi asistenta personalizata sau ajutor dedicat in situatii de urgenta medicala si ... citeste toata stirea