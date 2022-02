Cadavrul unui barbat a fost gasit plutind pe raul Bega, in zona centrala a Timisoarei

Descoperire macabra pe raul Bega din Timisoara. Cadavrul unui barbat a fost gasit in aceasta dimineata. Alerta a fost data chiar de un trecator. La fata locului au sosit politistii, pompierii si medicii de urgenta care au preluat trupul neinsufletit. O ancheta a fost deschisa in acest caz.Un trecator, care se afla intr-o zona din centrul Timisoarei, a vazut cadavrul cum este dus de ape. Imediat, a sunat la 112. Oamenii legii au adus la mal trupul neinsufletit si au gasit in buzunar portofelul ... citeste toata stirea