Calatorie, calatori, calatorii. Colocviilor revistei "Reflex", in capitala Caras Severinului

Joi, 17 noiembrie, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin, in colaborare cu Primaria Municipiului Resita, Muzeul Banatului Montan si Forumul Democratic al Germanilor din judetul Caras-Severin, a organizat, la sediul institutiei muzeale, cea de-a XXI-a editie a Colocviilor revistei "Reflex", organizata, in acest an, sub genericul "Calatorie, calatori, calatorii".Cu acest prilej, Episcopia Caransebesului a fost reprezentata de parintele arhimandrit ... citeste toata stirea