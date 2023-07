Prof.univ.dr. Nicolae Robu, fostul primar al Timisoarei, atentioneaza ca nivelul caniculei atinge cote alarmante in oras, iar noile autobuze si tramvaie continua sa fie abandonate in depou, de catre actuala administratie userista.Robu a explicat: "Am lasat, ca urmare a muncii de echipa din perioada 2018-2020, cu finantare europeana aprobata, contractate, in stadiul de pregatire a fabricatiei la marile firme Bozankaya si Karsan, 23 de tramvaie, respectiv 44 de autobuze, si unele si altele ... citeste toata stirea