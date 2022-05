Calin Costinas, Deputy CEO Profi: "Pandemia de Covid-19 a adus o schimbare de comportament in randul clientilor supermarket-urilor"

Pandemia de Covid-19 a adus o schimbare de comportament in randul clientilor supermarket-urilor, care acum sunt mai atenti, mai exigenti cu timpul lor si doresc transparenta in relatia cu retailer-ul, a declarat Calin Costinas, Deputy CEO, al Profi Rom Food."Cumparatorul roman, dar si cumparatorul in general, a devenit mult mai atent. Mai atent inseamna ca trebuie sa fie mai informat, vrea ca relatia cu el sa fie foarte transparenta. Nu mai cumpara slogan si cumpara informatii concrete si ... citeste toata stirea