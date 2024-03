Camera de Comert Arad anunta lansarea unor noi serii de cursuri autorizate

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad prin Centrul de Formare Profesionala organizeaza in luna martie 2024 noi serii de cursuri autorizate, dupa cum urmeaza:FormatorResponsabil MediuExpert Achizitii PubliceArhivarInscrierile sunt in continuare deschise."Centrul de formare profesionala din cadrul institutiei organizeaza cursuri pentru sprijinirea activitatilor membrilor, agentilor economici si persoanelor fizice, care sunt in cautarea unui loc de munca sau sunt interesate de ... citește toată știrea