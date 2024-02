Campania "Curatenia de primavara", la Lugoj

Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, in perioada 4 - 29 martie 2024, prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania "Curatenia de primavara". Actiunea se va desfasura pe teritoriul municipiului Lugoj, in doua etape: in perioada 4 - 15 martie, in Lugojul German (jumatatea orasului situata pe malul stang al raului Timis), iar in perioada 18 - 29 martie, in Lugojul Roman (jumatatea ... citește toată știrea