Campionatului European Universitar, Tirana, ziua a doua - prima victorie pentru echipa de fotbal a Universitatii de Vest Timisoara UVT.Victoria a fost obtinuta de UVT in fata Universitatii Politehnice din Torino, cu scorul de 3-1. Echipa timisoreana a fost condusa din min 5 cu 1-0, dar a revenit pana la pauza prin cele doua goluri ale lui Razvan Pitigoi. Italienii au ramas in 10 oameni in prima repriza. Dupa pauza, UVT a mai marcat o data prin Claudiu Matis.Universitatea de Vest din ... citeste toata stirea