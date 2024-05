Cand PrimariaTimisoara mai pierdea un proces, mafia imobiliara mai castiga o vila

Dupa 1990, cele mai frumoase vile din vatra orasul-martir Timisoara sau din alte cartiere istorice au devenit obiective de cucerit ale clanurilor cu ambitii domiciliare si cu dare de mana.Intrarea in vigoare a Legii 10/2000 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a deschis raiul afaceristilor din domeniul imobiliar si al celor care vanau frumoasele imobile. Proprietarii interbelici, in majoritate, nu mai existau fizic, iar ... citește toată știrea