Cand se aplica amenzile si cat de mari sunt? CCIAT si CJPC Timis - instruire pentru agentii economici!

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, organizeaza seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare privind protectia consumatorului, in 13 iunie 2024, ora 10:00.In cadrul acestui eveniment, vom discuta despre cele mai recente schimbari legislative, ordine, masuri si regulamente privind protectia consumatorului si despre modul in ... citește toată știrea