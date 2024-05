Candidatul AUR la primaria unei comune din vestul tarii s-a sinucis

Ioan Letea, candidatul din partea partidului AUR la Primaria Zimand Nou s-a sinucis miercuri, 1 mai. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost gasit spanzurat in jurul orei 08:50. Trupul neinsufletit al barbatului a fost descoperit de catre sotie, intr-o anexa a casei in care locuiau, in comuna Zimandu Nou, care a sunat la numarul de urgenta 112, scrie specialarad.ro.Nu se cunosc motivele pentru care Ioan Letea a decis sa-si puna capat ... citește toată știrea