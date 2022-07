Candidatul extraterestru

Ma numar si eu printre analistii care, supusi tirurilor de intrebari, au cochetat cu ideea nastrusnica, cunoscuta sub sintagma "Laura Codruta Kovesi presedinte". Intrucat aceasta tema vad ca revine din ce in ce mai frecvent in dezbaterea publica, ma vad silit sa analizez prezumtiva candidatura a procurorului sef european din perspectiva conditiilor care ar trebui intrunite pentru ca ea sa se realizeze.Sa admitem tot ce poate fi mai rau. Si anume ca Romania este o colonie absoluta. O colonie ... citeste toata stirea