Cani cu Nicolae Ceausescu intr-un magazin de suveniruri din centrul Timisoarei, in pragul comemorarii a 35 de ani de la Revolutie

In decembrie, Timisoara comemoreaza 35 de ani de la Revolutia anticomunista, pornita in orasul de pe Bega. La 35 de la acele evenimente, pe strada Alba Iulia, in vitrina unui magazin de suveniruri, troneaza, la loc de cinste, canile cu figura lui Nicolae Ceausescu. Tocmai personajul impotriva manifestau la doar cativa metri, in fata Operei, mii si mii de timisoreni.Activistul civici Corneliu Vaida, unul din cei care a participat la evenimentele de acum 35 de ani, s-a aratat revoltat si a ... citește toată știrea