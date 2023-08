Conform datelor publicate de Asociatia Aeroporturilor din Romania, aeroporturile din tara au inregistrat, in primul semestru al acestui an, un total de 11.308.892 pasageri, cu 26% mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cifrele sunt mai mari si decat cele inregistrate inainte de pandemie (+5,4% fata de semestrul 1 al anului 2019).In ceea ce priveste miscarile de aeronave (aterizari si decolari) cifra pentru prima jumatate a acestui an este de 110.228. In acelasi interval pe ... citeste toata stirea