Caravana joburilor DB Work ajunge, sambata, la Iulius Town Timisoara

Caravana joburilor DB Work ajunge, in data de 8 octombrie 2022 - la Iulius Town - Piata Consiliul Europei, nr. 2 Timisoara, cand recrutorii abilitati vor prezenta oferta de angajare disponibila si media candidatii interesati sa munceasca in strainatate in unul din urmatoarele domenii:Domeniul Naval - Vopsitori, Sablatori, Lacatusi, Sudori, Mecanici, Fitteri, Electricieni, TamplariDomeniul Industrial - Lacatusi, Sudori, Electricieni, InstalatoriDomeniul Constructii - Tamplari, Demolatori, ... citeste toata stirea