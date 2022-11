Cardiologul timisorean Marian Gaspar, eliberat din arest preventiv contra unei cautiuni de 50.000 de lei

Curtea de Apel Timisoara a decis, la termenul de astazi, punerea in libertate a medicului chirurg Marian Gaspar, seful Sectia de Chirurgie Cardiovasculara de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, care a fost arestat preventiv, in data de 27 septembrie 2022, in urma unui flagrant de luare de mita."Constata, cu opinie majoritara, admisibila cererea de inlocuire a arestului preventiv cu controlul judiciar pe cautiune, formulata de inculpatul G.M., in prezent detinut in CRAP - IPJ ... citeste toata stirea