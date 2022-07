Cartea lunii la Timisoara: Cantafabule. Texte pentru Phoenix - o carte cult, de Serban Foarta si Andrei Ujica

Editura Trei a publicat la inceputul acestei luni, in colectia Autori Romani, editia a doua, revizuita si adaugita, a cartii Cantafabule.Texte pentru Phoenix care, la vremea aparitiei (1976), a constituit debutul editorial (in volum) pentru autorii ei, Serban Foarta si Andrei Ujica.Daca primul a devenit in decursul timpului unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti poeti contemporani, cel de-al doilea a schimbat literatura pe cinema, devenind celebru in toata lumea datorita filmelor sale, ... citeste toata stirea