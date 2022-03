Cartea zilei la Timisoara: Andreea Marin "Nu exista nu se poate!" inspirata de motto-ul celebrei jurnaliste

Andreea Marin, unul dintre cei mai cunoscuti si indragiti oameni de televiziune din Romania, a lansat, joi, 17 martie, o carte-inspiratie care isi propune sa ofere cititorilor motivatia de care au nevoie pentru a-si urma propriile visuri."E ziua emotiei pentru mine pentru ca am lansat cartea *Nu exista nu se poate* in care am pus atat de mult suflet, caci m-am intors in timp in momentele cruciale din viata mea care m-au definit si au devenit sursa puterii mele interioare.Nu e o carte doar ... citeste toata stirea