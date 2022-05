Cartea zilei, la Timisoara! Apropierea sangelui, de Ion Serban Drincea, tatal poetului Robert Serban

Cartea zilei, la Timisoara! La varsta de 80 de ani, poetul Ion Serban Drincea, tatal poetului Robert Serban din Timisoara, si-a lansat o noua carte de poezie, Apropierea sangelui."In cel de-al 80-lea an al vietii, tatal meu are parte de o carte noua de poezie aparuta in excelente conditii grafice la editura Junimea, din Iasi, coordonata de poetul Lucian Vasiliu. Imaginea de pe coperta ii apartine artistului vizual Cristian Graure, prefata - criticului Felix Nicolau, iar textul de pe coperta a ... citeste toata stirea