Cartea zilei la Timisoara: "De la corpul pagan la trupul crestin in Antichitatea tarzie", autor Marius Lazurca

Cartea zilei la Timisoara, vineri 8 iulie, este provocatoarea lucrare "In corpore. De la corpul pagan la trupul crestin in Antichitatea tarzie", autor Marius Lazurca, aparuta in 2022, o lucrare densa, erudita fara pedanterie acra.Vineri, 15 iulie 2022, de la ora 18.00, libraria independenta La Doua Bufnite din Timisoara organizeaza "Serile imaginare cu Claudiu Mesaros": Am corp, am drepturi: lupta cu corpul si mantra stapanirii de sine, o dezbatere pornind de la cartea: In corpore. De la ... citeste toata stirea