Cartea zilei, la Timisoara: "Descoperirea Banatului Timisoarei", scrisa in urma cu 240 de Francesco Griselini

Descoperirea Banatului Timisoarei, insemnari de calatorie, lucrare scrisa in urma cu 240 de ani de Francesco Griselini, este Cartea zilei, la Timisoara, luni 11 iulie 2022.In studiul introductiv, prof. univ. dr. Victor Neumann, explica urmatoarele:"Dupa 240 de ani de la publicarea in limba italiana, cartea lui Francesco Griselini dedicata Banatului Timisoarei este tradusa si publicata pentru intaia oara in limba romana dupa editia italiana originala. Prin completari ori prin recuperarea ... citeste toata stirea