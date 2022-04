Cartea zilei, la Timisoara: Fagetul in ilustrate de epoca, autori Thomas Remus Mochnacs si Dumitru Tomoni, aparuta la editura Eurostampa! In reperele cronologice sunt prezentate date importante, incepand cu anul 1228, cand a fost prima atestare documentare a zonei Faget, pana in anul 2018, in data de 5 noiembrie, cand a avut loc inaugurarea gradinitei din partea romaneasca, iar in 29 noiembrie, s-a dezvelit monumentul eroilor fageteni.Orasul este situat in partea de nord-vest a muntilor ... citeste toata stirea