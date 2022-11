Cartea zilei, la Timisoara: "Invederatul", autor, Robert Serban. Lansarea, in decembrie, la Gaudeamus

Cartea zilei, la Timisoara se numeste "Invederatul", iar autor este Robert Serban, volum de poezie aparut la editura Cartier, din Chisinau, miercuri 23 noiembrie 2022.Robert Serban a explicat: "Daca supararile le tin, mai intotdeauna, pentru si in mine, nu pot, in schimb, sa nu impartasesc bucuriile mari, cum este cea pe care o traiesc de azi dimineata (23 nov.) de cand am aflat ca a aparut, de la tiparul editurii Cartier, din Chisinau, o carte pe care am tot visat-o: "Invederatul".E o ... citeste toata stirea