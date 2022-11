Cartea zilei la Timisoara este volumul biografic "Jurnalul lui 66. Noaptea in care am ars", aparut la colectia Memorii/Jurnale/Biografii, a editurii Humanitas.Pe 30 octombrie 2015, in clubul Colectiv din Bucuresti a izbucnit un incendiu, in timpul unui concert al trupei rock Goodbye to Gravity. 186 de persoane au fost ranite, ... citeste toata stirea