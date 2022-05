Cartea zilei la Timisoara: "Semne galbene pe ecranul negru", de Liviu Antonesei

Vineri 27 mai 2022, Cartea zilei la Timisoara are titlul "Semne galbene pe ecranul negru", este scrisa de Liviu Antonesei si a aparut la editura Junimea din Iasi.Daniel Marian, in articolul "Liviu Antonesei - (Re)venirile si (ne)plecarile", din revista Acolada scrie urmatoarele:"Liviu Antonesei, se vede, nu are varsta, alta decat a poeziei sale, el scrie din spatele mai multor varste cu vigoarea uneia ideale abstracte, atent sa impace universul in multiplele-i (re)configurari de neliniste ... citeste toata stirea