Cartelarea Romaniei

Am mai scris despre trecerea la economia de razboi. Un proces care se produce sub ochii nostri. Aproape in intreaga lume. Mai pe intelesul tuturor, se vor cartela produsele de baza. Acest mecanism, specific marilor crize, incepe sa prinda contur in statele din Europa de Vest si in Ungaria. Dar se va generaliza. Romania nu poate fi ocolita.Cartelarea inseamna rationalizare. Rationalizarea se aplica tuturor produselor aflate in criza. Adica in deficit. Energie electrica, gaze, benzina, alimente. ... citeste toata stirea